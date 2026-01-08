Eineinhalb Jahre nach Wahl Nassauer Ulrich Pebler schmeißt Mandat im Kreistag hin Marta Fröhlich 08.01.2026, 12:36 Uhr

i Ulrich Pebler hat sein Mandat für die FWG-Fraktion im Kreistag niedergelegt. Marta Fröhlich

Ulrich Pebler ist über Nassau hinaus aus der Lokalpolitik nicht wegzudenken. Seit Juni 2024 saß er auch im Kreistag. Doch nun der Rücktritt. Zeitmangel sei der Hauptgrund. Aber auch Frust über die finanzielle Lage der Kommunen.

Eineinhalb Jahre war er im Amt, nun schmeißt Ulrich Pebler sein Mandat als Kreistagsmitglied für die FWG-Fraktion hin. Als Nachfolgerin wurde Grit Palme aus Miehlen zum 1. Januar in den Kreistag berufen. Warum der Nassauer nicht mehr im obersten Kreisgremium mitwirken will, erklärt er im persönlichen Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich bin Erster Beigeordneter im Nassauer Stadtrat und seit vielen Jahren in der Stadt ehrenamtlich sehr engagiert.







