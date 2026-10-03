Aus allen Nähten platzt die Freiherr-vom-Stein-Schule in Nassau. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau drehte sich alles um die mögliche Sanierung oder einen Neubau an anderer Stelle.
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Die Nassauer Freiherr-vom-Stein-Schule ist viel zu klein geworden, also muss etwas geschehen. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau ging es um die Alternativen: Neubau oder Sanierung. Beides gestaltet sich schwierig. Aber wahrscheinlich soll die Grundschule am bestehenden Standort umgebaut werden.