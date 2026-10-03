Kurz vorm Umbau Nassauer Stein-Schule: Sanierung statt Neubau? Andreas Galonska 03.10.2026, 17:00 Uhr

i Für die Sanierung der Nassauer Freiherr-vom-Stein-Schule liegt eine Machbarkeitsstudie mit mehreren Varianten für Anbauten vor. Darüber wurde jetzt im VG-Rat Bad Ems-Nassau gesprochen. Noch nicht ganz vom Tisch ist ein Umzug an einen anderen Standort, der aber noch gefunden werden müsste. Andreas Galonska

Aus allen Nähten platzt die Freiherr-vom-Stein-Schule in Nassau. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau drehte sich alles um die mögliche Sanierung oder einen Neubau an anderer Stelle.

Die Nassauer Freiherr-vom-Stein-Schule ist viel zu klein geworden, also muss etwas geschehen. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau ging es um die Alternativen: Neubau oder Sanierung. Beides gestaltet sich schwierig. Aber wahrscheinlich soll die Grundschule am bestehenden Standort umgebaut werden.







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