Karneval mit Motto Nassauer Möhnen feiern am Meeresboden Ulrike Bletzer 13.02.2026, 16:00 Uhr

i Möhnen-Sprecherin Renate Diel begrüßte beim diesjährigen Möhnenball auch den passend zum Thema verkleideten Stadtbürgermeister Manuel Liguori unter den Närrinnen und Narrhallesen. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Wenn die Nassauer Möhnen wieder ein umfangreiches Programm zusammenstellen, dann ist Möhnenball. Und dieses mal hatten sie ein Programm, das sich gewaschen hat. Logisch, war das Motto „Unter dem Meer“. Ein buntes Spektakel von Tänzen und Sketchen.

Okay, Nassau liegt ein paar Kilometer vom nächsten Ozean entfernt. Aber zumindest beim Möhnenball in der Stadthalle kam die Brandung verflixt nah: „Unter dem Meer“ hieß das Motto des Spektakels in diesem Jahr – und hatte auch unter dem Meeresboden überirdisch gute Unterhaltung auf Lager.







