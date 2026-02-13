Wenn die Nassauer Möhnen wieder ein umfangreiches Programm zusammenstellen, dann ist Möhnenball. Und dieses mal hatten sie ein Programm, das sich gewaschen hat. Logisch, war das Motto „Unter dem Meer“. Ein buntes Spektakel von Tänzen und Sketchen.
Okay, Nassau liegt ein paar Kilometer vom nächsten Ozean entfernt. Aber zumindest beim Möhnenball in der Stadthalle kam die Brandung verflixt nah: „Unter dem Meer“ hieß das Motto des Spektakels in diesem Jahr – und hatte auch unter dem Meeresboden überirdisch gute Unterhaltung auf Lager.