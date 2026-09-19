Großes Fest in Nassau Nassauer Michelsmarkt bringt vier Tage Trubel Andreas Galonska 19.09.2026, 10:00 Uhr

i Sie freuen sich auf den Beginn des Michelsmarkts bei hoffentlich gutem Wetter (von links): Markus Dombrowski, Thomas Born (beide Vereinsmitglieder), Manuel Liguori (Stadtbürgermeister), Michael Rölz und Mark Wenze (beide Marktmeister). Andreas Galonska

In Nassau geht es wieder rund beim Michelsmarkt. Vom 25. bis zum 28. September wird für ein buntes Programm gesorgt, das die Marktmeister, Vereinsmitglieder und der Stadtbürgermeister vorstellen.

Nassau rüstet sich für den Michelsmarkt, der von Freitag, 25., bis Montag, 28. September, wieder für ein abwechslungsreiches Programm sorgen wird. Die beiden Marktmeister Mark Wenzel und Michael Rölz sowie Thomas Born und Markus Dombrowski vom Michelsmarktverein blicken gemeinsam mit dem Nassauer Stadtbürgermeister Manuel Liguori auf das Fest.







Artikel teilen

Artikel teilen