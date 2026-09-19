In Nassau geht es wieder rund beim Michelsmarkt. Vom 25. bis zum 28. September wird für ein buntes Programm gesorgt, das die Marktmeister, Vereinsmitglieder und der Stadtbürgermeister vorstellen.
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Nassau rüstet sich für den Michelsmarkt, der von Freitag, 25., bis Montag, 28. September, wieder für ein abwechslungsreiches Programm sorgen wird. Die beiden Marktmeister Mark Wenzel und Michael Rölz sowie Thomas Born und Markus Dombrowski vom Michelsmarktverein blicken gemeinsam mit dem Nassauer Stadtbürgermeister Manuel Liguori auf das Fest.