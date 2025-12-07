Von Fotos bis zum Zauberberg Nassauer Künstlerstammtisch stellt im Rathaus aus Ulrike Bletzer 07.12.2025, 16:00 Uhr

i Stefan Busch fiel in doppelter Hinsicht etwas aus dem Rahmen: Er zeigte in der Kunstausstellung Cartoons - und er war der einzige Künstler, der nicht aus Nassau oder der direkten Umgebung kommt. Bletzer Ulrike

Lichtkunst, Cartoons und Skulpturen: Die Ausstellung des Künstlerstammtischs Nassau 2.0 fand in diesem Jahr bereits zum dritten Mal im Rathaus statt. Das Kuriose: Ermöglicht wurde sie vor allem wegen fehlenden Geldes der Stadt.

„Manchmal hat es auch Vorteile, dass Nassau kein Geld hat“, findet Manuel Liguori. Wie bitte? Na klar, wenn es um die Kunstausstellung des Nassauer Künstlerstammtischs 2.0 geht, zum Beispiel: Sie kann nur deshalb auch 2025 wieder im Rathaus über die Bühne gehen, weil sich dessen Umbau infolge der übersichtlichen Finanzen hinzieht.







Artikel teilen

Artikel teilen