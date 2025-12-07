Nassauer Künstlerstammtisch stellt im Rathaus aus

Lichtkunst, Cartoons und Skulpturen: Die Ausstellung des Künstlerstammtischs Nassau 2.0 fand in diesem Jahr bereits zum dritten Mal im Rathaus statt. Das Kuriose: Ermöglicht wurde sie vor allem wegen fehlenden Geldes der Stadt.
Lesezeit 3 Minuten
„Manchmal hat es auch Vorteile, dass Nassau kein Geld hat“, findet Manuel Liguori. Wie bitte? Na klar, wenn es um die Kunstausstellung des Nassauer Künstlerstammtischs 2.0 geht, zum Beispiel: Sie kann nur deshalb auch 2025 wieder im Rathaus über die Bühne gehen, weil sich dessen Umbau infolge der übersichtlichen Finanzen hinzieht.