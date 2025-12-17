Nassauer Kettenbrücke hat eine wechselvolle Geschichte

20 Jahre ist es her, seit die neue Kettenbrücke in Nassau freigegeben wurde. Herbert Baum vom Geschichtsverein blickt tiefer in die Geschichte der Lahnquerung und erläuterte deren Entwicklungen.
Kürzlich wurde an die Freigabe für die neue Kettenbrücke in Nassau vor 20 Jahren erinnert. Im Jahr 2005 wurde für einen Neubau gesorgt, dessen Gestaltung sich deutlich an die Vorgänger anlehnte. Herbert Baum berichtet als Vorsitzender des Nassauer Geschichtsvereins von der Entwicklung der Lahnquerung.