Lokaler Buchhandel
Nassauer Fachgeschäft punktet mit besonderen Buchtipps
Anne Riege (rechts) und ihre Schwester Gaby Löhle vor einer Regalwand in der Traditionsbuchandlung Jörg in Nassau, zu der auch d
Anne Riege (rechts) und ihre Schwester Gaby Löhle vor einer Regalwand in der Traditionsbuchandlung Jörg in Nassau, zu der auch das angrenzende Fotostudio gehört. Die Buchhandlung zeigt sich vielfältig aufgestellt und zieht mit besonderen Aktionen die Kundschaft an.
Andreas Galonska

Der Buchhandel im Rhein-Lahn-Kreis hat Wege gefunden, um sich gegen die mächtige Internetkonkurrenz zu behaupten. Anne Riege und Gaby Löhle berichten von ihrem traditionsreichen Betrieb in Nassau.

Die Zahl der Buchhandlungen im Rhein-Lahn-Kreis ist überschaubar geworden, da zahlreiche Literaturbestellungen über das Internet erledigt werden. Dennoch halten sich etliche Fachgeschäfte, so auch die Buchhandlung Jörg in Nassau, über deren besondere Angebote Anne Riege und ihre Schwester Gaby Löhle informieren.

