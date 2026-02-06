Der Buchhandel im Rhein-Lahn-Kreis hat Wege gefunden, um sich gegen die mächtige Internetkonkurrenz zu behaupten. Anne Riege und Gaby Löhle berichten von ihrem traditionsreichen Betrieb in Nassau.
Lesezeit 4 Minuten
Die Zahl der Buchhandlungen im Rhein-Lahn-Kreis ist überschaubar geworden, da zahlreiche Literaturbestellungen über das Internet erledigt werden. Dennoch halten sich etliche Fachgeschäfte, so auch die Buchhandlung Jörg in Nassau, über deren besondere Angebote Anne Riege und ihre Schwester Gaby Löhle informieren.