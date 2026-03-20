Geschichte der Station Nassauer Bahnhof: Zehn Jahre neuer Mittelbahnsteig Andreas Galonska 20.03.2026, 09:00 Uhr

i Heute geht es über den Mittelbahnsteig zu den Zügen in Richtung Koblenz oder Limburg. Vor einem Jahrzehnt musste am Empfangsgebäude, das nun eine Bäckerei beherbergt, die historische Überdachung abgebaut werden. Andreas Galonska

Einst schritt man in Nassau durch das Empfangsgebäude zum Zug, heute geht es über einen kleinen Zugang zum Mittelbahnsteig, der vor einem Jahrzehnt errichtet wurde. Damals musste deswegen die alte Überdachung abgebaut werden.

Vor 166 Jahren hat der erste Zug Nassau erreicht, zwei Jahre zuvor rollten Züge erstmals bis nach Bad Ems, rund zwei Jahre später bis nach Diez und Limburg. 1860 wurde der erste Zug mit Böllerschüssen in der Stadt Nassau begrüßt. Seither gab es manche Veränderung an der Station.







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