Antworten bemängelt
Nassau: Zwist über Ausbaubeiträge geht weiter
Der Unmut der Fraktion FWG Forum über die Ausbaubeiträge für die Straße „In der Salzau“ und die Paul-Schneider-Straße bleibt bes
Der Unmut der Fraktion FWG Forum über die Ausbaubeiträge für die Straße „In der Salzau“ und die Paul-Schneider-Straße bleibt bestehen, was mit einer Antwort auf die Einschätzungen der Verwaltung bekräftigt wird.
Andreas Galonska

Die Debatte über die Kostenerhebung für zwei Nassauer Straßen geht in die nächste Runde. Die FWG Forum zeigt sich mit den Antworten von VG-Bürgermeister Bruchhäuser unzufrieden.

Lesezeit 3 Minuten
Nach einer Sitzung des Nassauer Stadtrats hatte sich die Fraktion FWG Forum Nassauer Land unzufrieden mit dem Beschluss über Straßenausbaubeiträge für die Paul-Schneider-Straße und „In der Salzau“ erklärt. Uwe Bruchhäuser (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, hatte Antworten geliefert, die die FWG Forum weiterhin nicht zufriedenstellten.
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