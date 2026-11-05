Die Debatte über die Kostenerhebung für zwei Nassauer Straßen geht in die nächste Runde. Die FWG Forum zeigt sich mit den Antworten von VG-Bürgermeister Bruchhäuser unzufrieden.
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Nach einer Sitzung des Nassauer Stadtrats hatte sich die Fraktion FWG Forum Nassauer Land unzufrieden mit dem Beschluss über Straßenausbaubeiträge für die Paul-Schneider-Straße und „In der Salzau“ erklärt. Uwe Bruchhäuser (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, hatte Antworten geliefert, die die FWG Forum weiterhin nicht zufriedenstellten.