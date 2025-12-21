Nassau: Wichtige Projekte trotz klammer Kassen stemmen 

Der Haushalt der Stadt Nassau weist ein negatives Ergebnis aus. Trotzdem werden etliche Vorhaben angegangen, die die Stadt weiterbringen sollen. Darüber wurde jetzt im Stadtrat diskutiert.
Im Nassauer Stadtrat war der Haushalt Thema, der nach ausführlicher Vorberatung von allen Fraktionen einstimmig angenommen wurde. Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) hatte dazu im Hauptausschuss erläutert, dass das Zahlenwerk die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt und einen Fehlbetrag aufweist.