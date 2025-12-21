Haushalt in der Diskussion Nassau: Wichtige Projekte trotz klammer Kassen stemmen Andreas Galonska 21.12.2025, 06:00 Uhr

i Dieses Gebäudedreieck an der Bachgasse und dem Obertal soll abgerissen und durch eine eine neue Freifläche ersetzt werden. Das ist eines der Projekte, die im kommenden Jahr in Nassau angegangen werden sollen. Andreas Galonska

Der Haushalt der Stadt Nassau weist ein negatives Ergebnis aus. Trotzdem werden etliche Vorhaben angegangen, die die Stadt weiterbringen sollen. Darüber wurde jetzt im Stadtrat diskutiert.

Im Nassauer Stadtrat war der Haushalt Thema, der nach ausführlicher Vorberatung von allen Fraktionen einstimmig angenommen wurde. Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) hatte dazu im Hauptausschuss erläutert, dass das Zahlenwerk die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt und einen Fehlbetrag aufweist.







Artikel teilen

Artikel teilen