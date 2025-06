Großes Gewusel auf einer Wiese des Nassauer Schwimmbads, denn dort freuten sich zahlreiche Mädchen und Jungen auf die Auszeichnungen, die sie bei Lehrgängen der DLRG erreicht haben. Die Kinder kamen aus der Nassauer Freiherr-vom-Stein-Schule und aus der Grundschule „Am Windrad“ Singhofen und sind nun alle gerüstet für den sicheren Gang ins Wasser.

Thorsten Winkes, Leiter der Freiherr-vom-Stein-Schule, rief unter der Begleitung der Kollegin Beate Bubinger aus Singhofen alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus beiden Schulen einzeln auf, die dann ihre Urkunden erhielten. Insgesamt waren 106 Kinder dabei, von denen 95 das Seepferdchen erhalten haben. Neben vielen Auszeichnungen in Bronze gab es auch 48 kleine Schwimmasse, die ihre Qualifikation in Silber erhielten. „Bei 62 Kindern mussten wir allerdings bei null anfangen“, berichtete Olaf Urban, Vorsitzender der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Nassau. Für einen guten Teil war das Wasser also wirklich ein unbekanntes Element – jedenfalls, wenn man sich darin bewegen sollte. Es musste mit einfachen Gleitübungen angefangen werden, nach denen sich die Schülerinnen und Schüler langsam an das Nass gewöhnten. „Es gab aber auch den Fall, dass jemand von null auf Silber gekommen ist“, betonte Olaf Urban.

„Es liegt oftmals am Elternhaus, wenn die Kinder nicht schwimmen lernen.“

Olaf Urban, Vorsitzender der DLRG Nassau

Mit dem Seepferdchen wird bescheinigt, dass man die Baderegeln kennt, den Sprung vom Beckenrand mit anschließendem 25-Meter-Schwimmen in einer Schwimmart bewältigt und einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser holen kann. Das Abzeichen in Bronze ist auch als Freischwimmer bekannt, beim Abzeichen in Silber geht es neben der Theorie um 20 Minuten Schwimmen, in denen mindestens 400 Meter bewältigt werden müssen, davon 300 Meter in Bauch- oder Rückenlage in einer erkennbaren Schwimmart und 100 Meter in der anderen Körperlage. Hinzu kommen zwei Mal circa zwei Meter Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen je eines Gegenstandes, zehn Meter Streckentauchen mit Abstoßen vom Beckenrand im Wasser und ein Sprung aus drei Meter Höhe oder zwei verschiedene Sprünge aus einem Meter Höhe.

„Es liegt oftmals am Elternhaus, wenn die Kinder nicht schwimmen lernen“, beklagt Olaf Urban. Umso erfreulicher ist für ihn, dass so viele Kinder aus den beiden Schulen an der Aktion teilgenommen haben, die der Bildungspakt Nassau vor einigen Jahren initiiert und deren Umsetzung er finanziell unterstützt hat. Vor vier Jahren wurde mit dem Schwimmprojekt begonnen. „Dabei ging es zunächst darum, dass die Lehrer ausgebildet wurden“, erklärt Olaf Urban. Die Lehrer, die im Fall der Fälle im Wasser zur Stelle sein mussten, haben dafür den Rettungsschwimmschein in Bronze absolviert. Auch dabei galt, dass die Sicherheit beim Schwimmen ganz oben steht. Die Kinder hatten bei ihrer schwimmtechnischen Ausbildung sichtlich viel Spaß. Sie konnten sich nicht allein auf ihre Bescheinigung freuen. Uwe Bruchhäuser, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, gratulierte jedem Kind und überraschte zum Abschluss mit der frohen Kunde, dass es für jeden ein Eis gab – ein willkommenes Geschenk an einem sehr heißen Tag.

„Hier wird den Kindern die Angst vor dem Wasser genommen.“

Manuel Liguori, Stadtbürgermeister Nassau

Lob gab für die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer auch von Stefanie Kaul, Schulsportreferentin beim rheinland-pfälzischen Bildungsministerium. „Ihr habt das alle ganz großartig gemacht“, gab sie den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg ins kühle Nass. Der Nassauer Stadtbürgermeister Manuel Liguori lobte die Aktion ausdrücklich: „Hier wird den Kindern die Angst vor dem Wasser genommen. Das Schwimmen wird ihnen im ganzen Leben helfen“, hob er hervor. Er bedankte sich – ebenso wie Schulleiter Thorsten Winkes – für den Einsatz von Thorsten Reinhardt, dem Vorsitzenden des Kuratoriums des Bildungspaktes Nassau, ohne den die Ausbildung für Kinder nicht zustande gekommen wäre. Angesichts der schweißtreibenden Temperaturen der kommenden Tage werden die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer nun sicherlich viel Gelegenheit haben, ihre Fähigkeiten im Wasser zu beweisen.