Mit dem neuen rheinland-pfälzischen Bestattungsgesetz werden neue Formen der Beisetzung ermöglicht. Bei der Besprechung im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Nassau wurde aber auch deutlich, dass noch viele Punkte dabei unklar sind.
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In Rheinland-Pfalz sind neue Formen der Bestattung erlaubt – aber es ich noch längst nicht klar, wie bestimmte Details dabei aussehen und welche Kosten entstehen. Im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Nassau wurde über eine neue Friedhofssatzung gesprochen, die bislang Unmögliches eröffnen könnte.