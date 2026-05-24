Bestattungsgesetz im Gespräch
Nassau: Viele Fragen zu neuen Bestattungsformen offen
Drei Modelle von Tier-Urnen stehen für die Formen, wie man seinen geliebten Vierbeiner bestatten kann. In Rheinland-Pfalz soll n
Drei Modelle von Tier-Urnen stehen für die Formen, wie man seinen geliebten Vierbeiner bestatten kann. In Rheinland-Pfalz soll nun auch eine Bestatung von Mensch und Tier in einem Grab möglich werden - ein Thema, über das jetzt in Nassau auch gesprochen wurde.
Uwe Anspach/dpa. dpa

Mit dem neuen rheinland-pfälzischen Bestattungsgesetz werden neue Formen der Beisetzung ermöglicht. Bei der Besprechung im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Nassau wurde aber auch deutlich, dass noch viele Punkte dabei unklar sind.

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In Rheinland-Pfalz sind neue Formen der Bestattung erlaubt – aber es ich noch längst nicht klar, wie bestimmte Details dabei aussehen und welche Kosten entstehen. Im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Nassau wurde über eine neue Friedhofssatzung gesprochen, die bislang Unmögliches eröffnen könnte.

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