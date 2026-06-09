Neue Grünfläche gestalten
Nassau: Verursacher der Überschwemmung soll blechen
Dieses Häuserdreieck zwischen Obertal, Schlossstraße und Bachgasse soll abgerissen und durch eine Grünfläche ersetzt werden. Die
Dieses Häuserdreieck zwischen Obertal, Schlossstraße und Bachgasse soll abgerissen und durch eine Grünfläche ersetzt werden. Die Bachgasse ist kürzlich überschwemmt worden, weil der darunter liegende Kaltbach verstopft war, nun soll der Verursacher für die Umbaukosten des Areals herangezogen werden.
Andreas Galonska

Mitten in Nassau soll eine Häuserecke verschwinden, dafür soll es eine Grünfläche geben. Im Stadtrat wurde deutlich, dass der Verursacher der Bachverstopfung an dem Areal zu den Kosten für den Umbau herangezogen werden soll.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Häuserdreieck in Nassau soll abgerissen werden, stattdessen soll eine Grünfläche gestaltet werden. Das Vorhaben wurde erneut im Stadtrat besprochen, wo quer durch die Reihen klar wurde, dass der Verursacher der Kaltbachverstopfung, die an der Fläche kürzlich für eine Überflutung sorgte, zur Kasse gebeten werden soll.

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