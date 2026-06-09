Mitten in Nassau soll eine Häuserecke verschwinden, dafür soll es eine Grünfläche geben. Im Stadtrat wurde deutlich, dass der Verursacher der Bachverstopfung an dem Areal zu den Kosten für den Umbau herangezogen werden soll.
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Ein Häuserdreieck in Nassau soll abgerissen werden, stattdessen soll eine Grünfläche gestaltet werden. Das Vorhaben wurde erneut im Stadtrat besprochen, wo quer durch die Reihen klar wurde, dass der Verursacher der Kaltbachverstopfung, die an der Fläche kürzlich für eine Überflutung sorgte, zur Kasse gebeten werden soll.