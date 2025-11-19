Nassau: Trauer um Erich Bruchhäuser

Erich Bruchhäuser ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Er war zwei Mal Nassauer Stadtbürgermeister und hat sich besonders für die Partnerschaft mit Frankreich verdient gemacht.
Lesezeit 2 Minuten
Der frühere Nassauer Stadtbürgermeister Erich Bruchhäuser, geboren am 16. November 1929, ist verstorben. Er hat die Entwicklung der Stadt maßgeblich in zwei Amtszeiten als Stadtbürgermeister geprägt und sich sehr engagiert für die Gründung der Partnerschaft mit der französischen Partnerstadt Pont-Château eingebracht.