Früherer Stadtchef verstorben Nassau: Trauer um Erich Bruchhäuser 19.11.2025, 06:00 Uhr

i Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Pont-Château wurde Erich Bruchhäuser besonders geehrt. Nun ist der frühere Nassauer Stadtbürgermeister im Alter von 95 Jahren verstorben. Manuel Liguori

Erich Bruchhäuser ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Er war zwei Mal Nassauer Stadtbürgermeister und hat sich besonders für die Partnerschaft mit Frankreich verdient gemacht.

Der frühere Nassauer Stadtbürgermeister Erich Bruchhäuser, geboren am 16. November 1929, ist verstorben. Er hat die Entwicklung der Stadt maßgeblich in zwei Amtszeiten als Stadtbürgermeister geprägt und sich sehr engagiert für die Gründung der Partnerschaft mit der französischen Partnerstadt Pont-Château eingebracht.







Artikel teilen

Artikel teilen