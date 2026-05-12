Ausgaben sollen gesenkt werden
Nassau: Stadtrat hebt Grundsteuer B nur für 2026 an
Die Fluchttreppe der Nassauer Stadthalle muss saniert werden, um die Empore nutzen zu können.
Die Fluchttreppe der Nassauer Stadthalle muss saniert werden, um die Empore nutzen zu können.
Bernd-Christoph Matern

Finanziell auf Rosen gebettet ist die Stadt Nassau nicht. Nun musste der Stadtrat rückwirkend sogar die Grundsteuer B erhöhen, was zu einer Mehrbelastung der Bürger führt. Und: Man möchte die Ausgaben der Stadt zukünftig in den Griff bekommen.

Lesezeit 3 Minuten
Der Stadtrat von Nassau hat seine Grundsteuer B rückwirkend fürs Jahr 2026 auf 650 Prozent angehoben. Einen zeitgleichen Beschluss, sie schon auf die von der Kommunalaufsicht vorgeschlagenen 705 Prozent für 2027 anzuheben, lehnte das Gremium mehrheitlich ab und will darüber erst im Herbst entscheiden, wenn die Haushaltsberatungen anstehen.

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