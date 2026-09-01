Kneippkur an der Lahn Nassau soll zum nachhaltigen Kneipp-Heilbad werden Andreas Galonska 01.09.2026, 16:00 Uhr

i Viele Kneipp-Anlagen in Parks oder an Flüssen werden gerne genutzt. In Nassau könnten der Kaltbach oder der Mühlbach für die heilsamen Touren durch das Wasser genutzt werden. S.Kuß - stock.adobe.com

Beim Stichwort Kneipp denkt jeder ans Wassertreten. In Nassau könnte nach dem Vorschlag eines Bürgers ein ganzes Kneipp-Heilbad entstehen, das mit relativ geringem Aufwand eingerichtet werden soll.

Im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus der Stadt Nassau wurden Pläne für eine Kneippanlage vorgestellt, die einerseits der Gesundheit der Nutzer und andererseits den städtischen Einnahmen etwas bringen könnten. Mit recht überschaubarem Aufwand könnte im Kaltbach oder im Mühlbach für die klassischen Wasserkuren gesorgt werden, weiter Angebote seien ebenfalls ohne große Ausgaben möglich.







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