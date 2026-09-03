Familien sind Zielgruppe Nassau soll Treffpunkt der Wanderfreunde werden Andreas Galonska 03.09.2026, 18:00 Uhr

i Volkswandertage stellen einen beliebten Zeitvertreib dar. Im kommenden Jahr soll es in Nassau zu einer größeren Veranstaltung kommen, bei der die Familien im Mittelpunkt stehen werden. Jörg Niebergall

Wandern als Familienerlebnis – darum soll es bei einer großen Veranstaltung in Nassau im kommenden Jahr gehen. Im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus wurde über das Vorhaben informiert.

Vielen – nicht nur den Anhängern von Schusters Rappen – sind die Volkswandertage ein Begriff. In Nassau wurde nun im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus darüber gesprochen, dass es wieder eine Großveranstaltung für Wanderfreunde geben soll.Uli Pebler (FWG Forum Nassauer Land), der Erste Beigeordnete der Stadt, berichtete über die Pläne für einen Wandermarathon für das kommende Jahr.







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