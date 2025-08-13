Bröckelnder Mörtel, Wildwuchs – und noch mehr. Die Burgruine „Burg Stein“ in Nassau wird derzeit umfangreich saniert. Doch dabei müssen die Arbeiter Feingefühl an den Tag legen.

Mit Vorsicht und Bedacht und ohne Vorschlaghammer geht es vielmehr zu, wenn Hand angelegt wird an dem Jahrhunderte alten historischen Bauwerk „Burg Stein“ in Nassau, welche einst Stammsitz der Reichsfreiherren vom und zum Stein – deren Geschlecht erstmals 1158 urkundlich erwähnt ist und deren bekanntestes Mitglied der preußische Reformer Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein – war. Die Familie hielt die Burg als Lehen der Grafen von Nassau. Das Baudatum der „Burg Stein“, die als vorgelagerte Befestigung die Hauptburg der Nassauer schützen sollte, ist unbekannt. In der Anfangsphase des Dreißigjährigen Krieges verlegte die Familie vom und zum Stein ihren Sitz in das heute noch bestehende Steinsche Schloss. Im Jahr 1636 wird noch von einem guten Zustand der alten „Burg Stein“ berichtet. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Reste der Burg weitgehend zerstört, sodass heute nur noch eine spärliche Ruine zu sehen ist. Nun wird seit diesem Jahr mit Vorsicht und Bedacht an der noch verbleibenden Anlage Hand angelegt. Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen laufen derzeit.

Vorbereitungsmaßnahmen zum Schutz der Fauna

Folgende Instandsetzungsarbeiten sind bereits oder werden noch – unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten – durchgeführt: Nachdem die vorbereitenden Maßnahmen, wie zum Beispiel dem umfangreichen Grünschnitt-, Fäll-, und Rodungsmaßnahmen, Rückschnittarbeiten und Gerüstbau durchgeführt wurden, richtete man vor Beginn der Brutperiode Nisthilfen und Ersatzquartiere ein. Um die ermittelte Fauna zu schützen, sicherte man im Rahmen der Mauersanierung unter anderem auch das Fledermausquartier im Turmgewölbe gegen menschlichen Zugang.

i Die Burgruine Stein wird derzeit saniert. Achim Steinhäuser

Zur Instandsetzung und Ergänzung des Mauerwerkes gehören auch Abtrag, Einlagerung von Steinmaterial und Wiedererrichtung. Dabei erstellt man im Bereich der Lücken auch größere Arbeitsräume in Handschachtung. Ferner werden die Mauerkronen vollständig abgetragen und in „ruinösem Erscheinungsbild“ wieder errichtet. Die Lücken am unteren Torweg werden mit ergänzendem Material ansichtsgleich geschlossen. Größere Hohlräume im Mauerwerk werden mit Suspensionsmörtel ausinjiziert und das Mauerwerk damit verfestigt. Die Stützmauern werden zusätzlich mit Erdnägeln im felsigen Bodengrund rückverankert. Im Bereich der Turmkrone wird ein Ringanker aus Flachstahl eingearbeitet. Nach Abschluss der statisch-konstruktiven Sanierungsarbeiten erfolgt händisch oder mittels handgeführter Kleingeräte die Handverfugung.

Ziel ist die Herstellung einer Habitatvielfalt

Die Planung sieht auch eine Herstellung von zutrittssichernden Geländerkonstruktionen hinter den Absturzkanten der Mauerkronen der Burg vor. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten werden die Geländeoberflächen überarbeitet und wiederhergerichtet. Die Torwege sowie der Wegebelag werden neu befestigt und aufgebaut. Hierbei wird die Gefällsituation und Freiflächenentwässerung verbessert. Die Oberfläche der „Stein-Burg“ oberhalb des ersten Sanierungsabschnittes wird oberflächlich und vegetativ wiederhergerichtet, jedoch nicht befestigt. Ziel der Sanierung ist auch, die Habitatvielfalt zu erhöhen und damit die Entwicklung und Ausweitung für Pflanzen und Tiere zu verbessern.

Wie Stadtbürgermeister Manuel Liguori gegenüber unserer Zeitung bei einer Besichtigung sagte, sei das Mauerwerk der „Stein-Burg“ brüchig und somit die Sicherheit in diesem Bereich nicht mehr gewährleistet gewesen. Wie das Stadtoberhaupt weiter erklärte, sei die „Stein-Burg“ – in Verbindung mit dem Namen des Reichsfreiherrn vom und zum Stein – einzigartig. Die Sanierungsarbeiten laufen sehr gut und es freue ihn sehr, wenn bald in dem sanierten Bereich die Verkehrssicherheit wiederhergestellt sei.