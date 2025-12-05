Nassau: Ritterorden tritt für christliche Werte ein

Ein Ritterorden in der Gegenwart klingt wie aus der Zeit gefallen. Dies ist aber nicht der Fall. Seine Mitglieder stehen für christliche Werte und wollen die Burg Nassau zu einem Ort der kulturellen Begegnung machen.
Ein Ritterorden in heutiger Zeit – da denkt man zunächst an Männer in schweren Rüstungen, die Kämpfe aus früheren Jahrhunderten nachspielen. Etwas ganz anderes bezweckt der Orden „Vom guten Hirten“, der sich kürzlich bei der Hubertusmesse in der Burg Nassau vorstellte und nun eine Spende an den ambulanten Hospizdienst übergab.