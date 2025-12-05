Alte Werte, neue Gemeinschaft Nassau: Ritterorden tritt für christliche Werte ein Andreas Galonska 05.12.2025, 06:00 Uhr

i Im Nassauer Rathaus stellten (von links) Heiko Hornung und Philipp Tropf die Idee hinter dem Ritterorden vor und über gaben eine 1000 Euro-Spende von der Hubertusmesse an Sandra Eifler und Jennifer Ingmann. Darüber freuten sich auch Stadtbürgermeister Manuel Liguori (rechts) und der Erste Beigeordnete Uli Pebler. Andreas Galonska

Ein Ritterorden in der Gegenwart klingt wie aus der Zeit gefallen. Dies ist aber nicht der Fall. Seine Mitglieder stehen für christliche Werte und wollen die Burg Nassau zu einem Ort der kulturellen Begegnung machen.

Ein Ritterorden in heutiger Zeit – da denkt man zunächst an Männer in schweren Rüstungen, die Kämpfe aus früheren Jahrhunderten nachspielen. Etwas ganz anderes bezweckt der Orden „Vom guten Hirten“, der sich kürzlich bei der Hubertusmesse in der Burg Nassau vorstellte und nun eine Spende an den ambulanten Hospizdienst übergab.







