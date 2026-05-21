Neuen Platz kreieren Nassau: Neuen Platz mit offenem Bachlauf gestalten Andreas Galonska 21.05.2026, 15:00 Uhr

i Dieses Häuserdreieck an der Bachgasse, dem Obertal und der Schlossstraße soll weichen, damit mitten in Nassau ein neuer Platz entstehen kann. Umstritten war nun, wie der darunter liegende Kaltbach gestaltet werden soll. Andreas Galonska

Mitten in Nassau sollen einige Häuser abgerissen werden, damit ein neuer Platz entstehen kann. Über die Gestaltung und den Verlauf des Baches darunter wurde nun im Hauptausschuss der Stadt gestritten.

Es klang wie bei der alten Frage, wer zuerst da war, die Henne oder das Ei: Im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Nassau wurde über die Gestaltung des geplanten Platzes an der Bachgasse gestritten. Zunächst sollte sich das Gremium auf eine Variante für den Lauf des Kaltbachs festlegen, daran würde sich die konkrete Ausgestaltung der Fläche anschließen, auf der sich noch mehrere Gebäude befinden.







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