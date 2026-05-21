Neuen Platz kreieren
Nassau: Neuen Platz mit offenem Bachlauf gestalten
Dieses Häuserdreieck an der Bachgasse, dem Obertal und der Schlossstraße soll weichen, damit mitten in Nassau ein neuer Platz en
Dieses Häuserdreieck an der Bachgasse, dem Obertal und der Schlossstraße soll weichen, damit mitten in Nassau ein neuer Platz entstehen kann. Umstritten war nun, wie der darunter liegende Kaltbach gestaltet werden soll.
Andreas Galonska

Mitten in Nassau sollen einige Häuser abgerissen werden, damit ein neuer Platz entstehen kann. Über die Gestaltung und den Verlauf des Baches darunter wurde nun im Hauptausschuss der Stadt gestritten. 

Lesezeit 3 Minuten
Es klang wie bei der alten Frage, wer zuerst da war, die Henne oder das Ei: Im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Nassau wurde über die Gestaltung des geplanten Platzes an der Bachgasse gestritten. Zunächst sollte sich das Gremium auf eine Variante für den Lauf des Kaltbachs festlegen, daran würde sich die konkrete Ausgestaltung der Fläche anschließen, auf der sich noch mehrere Gebäude befinden.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren