Mit den geänderten Regelungen für die Bestattung müssen überall im Land die Satzungen für die Friedhöfe verändert werden. Das schon ausführlich behandelte Thema wurde nun im Nassauer Stadtrat zur beschlossenen Sache.
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Im Nassauer Stadtrat wurde die neue Friedhofsatzung zusammen mit der Gebührensatzung beschlossen. Nach der ausführlichen Beratung im Ausschuss sind nun die wesentlichen Punkte behandelt und einstimmig abgesegnet worden. Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) fasste den Stand der Neuerungen zusammen.