Neue Friedhofsatzung
Nassau: Neue Bestattungsarten ermöglicht
In Nassau wurde die städtische Friedhofssatzung geändert, um Bestattungen in einem Leichentuch, Mensch-Tier-Bestattungen oder da
In Nassau wurde die städtische Friedhofssatzung geändert, um Bestattungen in einem Leichentuch, Mensch-Tier-Bestattungen oder das Ausstreuen von Asche auf einem bestimmten Grabfeld zu ermöglichen.
Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Mit den geänderten Regelungen für die Bestattung müssen überall im Land die Satzungen für die Friedhöfe verändert werden. Das schon ausführlich behandelte Thema wurde nun im Nassauer Stadtrat zur beschlossenen Sache.

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Im Nassauer Stadtrat wurde die neue Friedhofsatzung zusammen mit der Gebührensatzung beschlossen. Nach der ausführlichen Beratung im Ausschuss sind nun die wesentlichen Punkte behandelt und einstimmig abgesegnet worden. Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) fasste den Stand der Neuerungen zusammen.

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