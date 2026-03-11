Betrieb seit fast 70 Jahren
Nassau: Munitionsfabrik hofft auf langfristige Verträge
Geschäftsführer Hermann Meyer (links) mit dem Nassauer Stadtbürgermeister und SPD-Landtagsabgeordneten Manuel Liguori bei einem kleinen Rundgang durch das Werk II der Munitionsfabrik
Andreas Galonska

In der Nähe von Nassau befindet sich ein Arbeitgeber mit speziellem Angebot. In der Elisenhütte wird seit fast 70 Jahren Munition hergestellt. Der Geschäftsführer blickt auf die Entwicklungen der vergangenen Jahre zurück.

Lesezeit 4 Minuten
Seit dem Jahr 1957 gibt es in der Elisenhütte die Munitionsfabrik. In den fast 70 Jahren am Standort bei Nassau hat sich dort eine Menge getan, worüber Geschäftsführer Hermann Meyer beim Besuch des Stadtbürgermeisters und SPD-Landtagsabgeordneten Manuel Liguori Auskunft gibt.

