Straßenausbau ist teuer, auch in Nassau. Zur Berechnungsgrundlage des Anliegeranteils in der Hohe-Lay-Straße hatte es Missverständnisse bei Anliegern gegeben, worauf die FWG Forum hinweist.

In der vergangenen Sitzung des Nassauer Stadtrats ging es unter anderem um die Berechnung von Anliegerbeiträgen für ausgebaute Straßen. Thomas Kunkler, stellvertretender Fraktionsvorsitzender FWG Forum Nassauer Land im Nassauer Stadtrat, weist darauf hin, dass es in der Zwischenzeit Rückmeldungen von Bürgern gegeben hat. Thomas Kunkler merkt an, dass einzelne Punkte nicht korrekt im Artikel zu der Sitzung dargestellt wurden.

So habe es sich – entgegen der Beschlussvorlage – nicht um eine „Endabrechnung“ gehandelt, was er auch kritisiert hat. „Alles, was in der Vorlage steht, ist bekannt, aber das einzig Neue, nämlich die Endabrechnung, fehlt“, betont der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von FWG Forum. Ein anderer Punkt habe bei Anwohnern aus der Hohe-Lay-Straße für ein Missverständnis gesorgt. Dabei ging es um den Kostenanteil von 55 Prozent für die Anwohner und 45 Prozent für die Stadt für die Hohe-Lay-Straße. Dieser Anteil sei nicht wegen der höheren Kosten beim Ausbau entstanden, sondern wurde bereits durch einen Beschluss vom 5. Oktober 2021 festgesetzt. Der Anteil wurde abgeleitet von der Lüneburger Tabelle und wurde seitdem nicht verändert.

Ausbau nur in einem Teil der Straße

In der Beschlussvorlage hatte Manfred Anderie als zuständiger Fachmann der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau die Hintergründe zu der Festlegung erläutert. Obwohl sich die Ausbauarbeiten nur auf einen Teilbereich der Verkehrsanlage erstreckten, habe es sich demnach bei der Hohe-Lay-Straße nach der im Beitragsrecht geltenden sogenannten natürlichen Betrachtungsweise vor Ort um eine einheitliche Verkehrsanlage gehandelt, sodass nach Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz die beitragsfähigen Aufwendungen nach Abzug des Anteils der Stadt Nassau (Gemeindeanteil) auf alle von der Hohe-Lay-Straße in ihrer Gesamtheit erschlossenen Grundstücke zu verteilen sind.

Das Verwaltungsgericht Koblenz habe in einem von einem Beitragspflichtigen gegen die Vorausleistungserhebung im Jahre 2022 durchgeführten Eilverfahren die Auffassung bestätigt, dass die Aufwendungen auf alle von der Hohe-Lay-Straße in ihrer Gesamtheit erschlossenen Grundstücke zu verteilen sind. Für die Ausbaumaßnahme wurden im November 2021 Vorausleistungen auf Ausbaubeiträge in Höhe der seinerzeit geschätzten voraussichtlichen Aufwendungen erhoben. Diese werden auf den jeweils endgültig zu zahlenden Ausbaubeitrag angerechnet.

„Maßgebend für die Festlegung des Gemeindeanteils ist dabei das Verhältnis zwischen Anliegerverkehr und Durchgangsverkehr unter Berücksichtigung von Funktion und Verkehrsbedeutung der Verkehrsanlage im Verkehrsnetz einer Gemeinde.“

Aus der Beschlussvorlage zu den Kostenanteilen für die Stadt und die Anlieger

Der Stadtrat hatte durch einen Beschluss den Anteil der Stadt Nassau an den beitragsfähigen Investitionsaufwendungen (Gemeindeanteil) festzulegen. Hierbei habe es sich um den dem Vorteil der Allgemeinheit entsprechenden Teil gehandelt, der dem nicht den Beitragsschuldnern zuzurechnenden Verkehrsaufkommen entspricht. „Maßgebend für die Festlegung des Gemeindeanteils ist dabei das Verhältnis zwischen Anliegerverkehr und Durchgangsverkehr unter Berücksichtigung von Funktion und Verkehrsbedeutung der Verkehrsanlage im Verkehrsnetz einer Gemeinde“, heißt es dazu.

Nach der Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz wird der Stadtrat als in der Lage angesehen, wegen seiner Vertrautheit mit den örtlichen Verhältnissen (insbesondere den Grundstücksnutzungen, der flächenmäßigen Ausdehnung einer Verkehrsanlage und der Bedeutung der Straße im Gefüge des gesamten Straßennetzes) auch ohne eine formelle Erhebung die Verkehrsbedeutung einer Straße im Gemeindegebiet hinreichend zuverlässig einzuschätzen. Danach stehe den Gemeinden bei der Festlegung des Gemeindeanteils ein Beurteilungsspielraum von plus/minus fünf Prozent zu, der einen Ausgleich für die tatsächlichen Unsicherheiten bieten soll, der mit der Bewertung des Anlieger- und Durchgangsverkehrs ohne präzise Datenerhebung verbunden ist.

Gemeindeanteil von 45 Prozent sei angemessen

Während der nicht ausgebaute längere Teil der Hohe-Lay-Straße (ab der Einmündung der Straße Mittelpfad bis zum Ende der Hohe-Lay-Straße mit Wendehammer) für sich gesehen eine klassische reine Anliegerstraße darstellt (Regelgemeindeanteil dort 25 Prozent), sei dort die Besonderheit zu berücksichtigen, dass in dem kürzeren Teilstück der Hohe-Lay-Straße zwischen der Einmündung Obernhofer Straße bis zur Einmündung des Mittelpfads der Durchgangsverkehr zur Straße Mittelpfad und in umgekehrter Richtung fließt. In dem Teilbereich der Hohe-Lay-Straße zwischen Einmündung Obernhofer Straße und Einmündung Mittelpfad wird dabei davon ausgegangen, dass es sich wegen der Aufnahme des kompletten Durchgangsverkehrs von und zum Mittelpfad um eine Straße mit überwiegendem Durchgangsverkehr handelt. Für diesen Teilabschnitt sei ein Gemeindeanteil von 55 bis 65 Prozent als angemessen anzusehen. Der Verkehr, der das Grundstück des Alten- und Pflegeheimes „Hohe Lay“ aufsucht, sei hingegen als Anliegerverkehr zu bewerten.

Für die gesamte Hohe-Lay-Straße wurde somit ein einheitlicher Gemeindeanteil von 45 Prozent als angemessen angesehen. Der Nassauer Stadtrat hatte durch Beschluss vom 5. Oktober 2021 den Gemeindeanteil für die Erhebung von Vorausleistungen auf 45 Prozent der beitragsfähigen Aufwendungen festgesetzt. An dieser Einschätzung hat sich auch für die endgültige Abrechnung der Ausbaumaßnahme keine Änderung ergeben. Auch im Eilverfahren wurde diese Höhe des Gemeindeanteils nicht beanstandet.