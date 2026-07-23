Zwist in Zug Nassau: Kontrolleur der Bahn von Eltern angegriffen? Mariam Nasiripour 23.07.2026, 10:00 Uhr

i Symbolbild: Nach einer Fahrkartenkontrolle in der Bahn entwickelte sich eine Auseinandersetzung mit den Eltern einer 15-Jährigen, die vor dem Amtsgericht Diez verhandelt wurde. Daniel Karmann. picture alliance/dpa

Bei einer Bahnfahrt mit der Lahntalbahn sollte eine 15-Jährige den Ausweis vorlegen, den sie nicht bei sich hatte. Zwischen den Eltern und dem Kontrolleur entwickelte sich später ein Streit, der nun vor dem Diezer Amtsgericht endete.

Wegen Selbstjustiz stand ein Ehepaar aus der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten vor dem Diezer Amtsgericht. Sie wurden von Richter Martin Böhm wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Nötigung zu einer Bewährungsstrafe beziehungsweise einer Geldstrafe verurteilt.







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