Waldwoche für Kinder Nassau: Kinder lernen viel über Nachhaltigkeit 24.10.2025, 12:00 Uhr

i Zwei Jungs packen die große Säge an, Carsten Frenzel gibt ihnen Tipps dazu - bei der Waldwoche an der Nassauer Grillhütte konnten Kinder einiges ausprobieren und viel über die Natur lernen. Andreas Galonska

Handy aus, ab in die Natur - das war die Zielsetzung bei der Waldwoche, die jetzt von den Jugendzentren in Bad Ems und Nassau zusammen mit einem Pädagogen von Landesforsten angeboten wurde. Die jungen Teilnehmer hatten dabei viel Spaß.

Fröhliches Kinderlachen erklingt an der Nassauer Grillhütte. Dort haben eine Reihe Mädchen und Jungen mitten in den Herbstferien eine tolle Zeit und lernen eine Menge über die Zubereitung von Apfelmus, die Verfärbungen der Blätter an den Bäumen und wie man ganz ohne Streichhölzer Feuer machen kann.







