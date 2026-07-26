Swing mit viel Leichtigkeit verspricht ein Abend in der Nassauer Stadthalle. Dort wird Pianist und Saxofonist Chris Hopkins mit den Young Lions in der Stadthalle gastieren.
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In wenigen Tagen tritt Jazzmusiker Chris Hopkins gemeinsam mit den jungen Talenten der Young Lions in Nassau auf. Zuvor fand er etwas Zeit für ein Gespräch mit unserer Zeitung und erläuterte seinen Werdegang und seine Liebe zur Musik. „Das wird ein Abend voller Leichtigkeit und Freude an der Musik“, hebt er hervor.