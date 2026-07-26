Jazz in Nassau
Nassau kann sich auf einen swingenden Abend freuen
Chris Hopkins schilderte im Gespräch mit unserer Zeitung seine Liebe zum Jazz und verspricht zusammen mit den Young Lions ein to
Chris Hopkins schilderte im Gespräch mit unserer Zeitung seine Liebe zum Jazz und verspricht zusammen mit den Young Lions ein tolles Musikerlebnis.
Hyou Vielz

Swing mit viel Leichtigkeit verspricht ein Abend in der Nassauer Stadthalle. Dort wird Pianist und Saxofonist Chris Hopkins mit den Young Lions in der Stadthalle gastieren.

Lesezeit 2 Minuten
In wenigen Tagen tritt Jazzmusiker Chris Hopkins gemeinsam mit den jungen Talenten der Young Lions in Nassau auf. Zuvor fand er etwas Zeit für ein Gespräch mit unserer Zeitung und erläuterte seinen Werdegang und seine Liebe zur Musik. „Das wird ein Abend voller Leichtigkeit und Freude an der Musik“, hebt er hervor.
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