Trunkenheitsfahrt in Nassau Nassau: Gab es Todesdrohungen gegenüber Hausmeister? 31.10.2025, 08:00 Uhr

i Polizist sah Indizien für die Richtigkeit der Behauptungen des Hausmeisters. Till Kronsfoth

Der Hausmeister eines Wohnhauses in Nassau soll einen Bewohner nach einer Trunkenheitsfahrt zur Rede gestellt haben und sei daraufhin mit dem Tode bedroht worden. Ein ärztliches Gutachten soll Klarheit bringen.

Wegen Trunkenheit im Verkehr und Bedrohung muss sich vor dem Diezer Amtsgericht aktuell ein 61-jähriger Mann aus Nassau verantworten. War der Motorroller fahrtüchtig? Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Er habe im April 2025 betrunken die Gerhard-Hauptmann-Straße in Nassau befahren.







