Der Hausmeister eines Wohnhauses in Nassau soll einen Bewohner nach einer Trunkenheitsfahrt zur Rede gestellt haben und sei daraufhin mit dem Tode bedroht worden. Ein ärztliches Gutachten soll Klarheit bringen.
Lesezeit 2 Minuten
Wegen Trunkenheit im Verkehr und Bedrohung muss sich vor dem Diezer Amtsgericht aktuell ein 61-jähriger Mann aus Nassau verantworten.
War der Motorroller fahrtüchtig?
Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Er habe im April 2025 betrunken die Gerhard-Hauptmann-Straße in Nassau befahren.