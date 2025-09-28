Feuerwerk am Montag Nassau feiert stimmungsvollen Michelsmarkt Bernd-Christoph Matern 28.09.2025, 16:00 Uhr

i 1000 Luftballons stiegen zur Eröffnung des Nassauer Michelsmarktes über die Stadt. Bernd-Christoph Matern

Mit 1000 Luftballons zur Eröffnung und Feuerwerk zum Abschluss am Montag: Der Michelsmarkt in Nassau ist auch 2025 wieder Anziehungspunkt für viele Besucher. Wer wollte, konnte sich im Festzelt bei Livemusik vom „Stimmungsstrudel“ mitreißen lassen.

Welch ein tolles Bild: 1000 rote und weiße Luftballons zogen zur Eröffnung des Nassauer Michelsmarktes am Wochenende von der Grundschule zum Festplatz. Angeführt vom Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr und dem Spielmannszug Singhofen ging es quer durch die Festmeile, über der die fliegenden Boten des Volksfestes nach drei Böllerschüssen gen Himmel zogen.







Artikel teilen

Artikel teilen