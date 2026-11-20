Pläne auf dem Prüfstand Nassau erwägt neuen Standort für Grundschule Andreas Galonska 20.11.2026, 16:00 Uhr

i Die Nassauer Freiherr-vom-Stein-Schule ist zu klein geworden. Neben einem möglichen Neubau wird auch über eine Erweiterung der Schule an ihrem Standort an der Windener Straße und dem Bachbergweg diskutiert – so auch jetzt im Bauausschuss der Stadt. Andreas Galonska (Archiv)

Soll die Nassauer Stein-Schule saniert und erweitert oder neu gebaut werden? Darüber wurde bereits im VG-Rat Bad Ems-Nassau gesprochen, nun ging es im Bauausschuss erneut darum. Dabei wurde ein neuer Standort ins Spiel gebracht.

Was passiert mit der Freiherr-vom-Stein-Schule in Nassau, die mehr Platz benötigt? Über das Thema wurde im Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Nassau diskutiert, wobei auch eine ganz neue Überlegung vorgebracht wurde. Lothar Hofmann, zweiter Beigeordneter der Stadt (SPD), sprach mit den Vertretern der SPD über das Thema.







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