Soll die Nassauer Stein-Schule saniert und erweitert oder neu gebaut werden? Darüber wurde bereits im VG-Rat Bad Ems-Nassau gesprochen, nun ging es im Bauausschuss erneut darum. Dabei wurde ein neuer Standort ins Spiel gebracht.
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Was passiert mit der Freiherr-vom-Stein-Schule in Nassau, die mehr Platz benötigt? Über das Thema wurde im Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Nassau diskutiert, wobei auch eine ganz neue Überlegung vorgebracht wurde. Lothar Hofmann, zweiter Beigeordneter der Stadt (SPD), sprach mit den Vertretern der SPD über das Thema.