Ehrenamtler stärken Nassau erhält Kulturbüro für die Region 31.10.2025, 15:00 Uhr

i Noch ist im Leifheit-Kulturhaus in Nassau die Tourist-Info zu finden, die aber verlegt werden soll. An ihrer Stelle wird Platz für das neue Kulturbüro sein, das für die größere Region zuständig sein soll. Andreas Galonska

Mehr für die Ehrenamtlichen in der Kultur tun, das ist das Ziel eines neuen Büros, mit dem diese Kräfte gezielt unterstützt werden sollen. Zwei Hauptamtliche sollen sich von Standort Nassau aus um die Kulturförderung in der Region kümmern.

Mitten in Nassau wird ein Büro für Kulturprojekte entstehen, das für den Rhein-Lahn-Kreis, den Westerwald, Altenkirchen und Neuwied zuständig sein soll. Die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur hat für den Kultursommer Rheinland-Pfalz von der Leifheit-Stiftung die Zusage über eine dreijährige Finanzierung eines regionalen Büros erhalten.







