Im Nassauer Stadtrat wurde über mehrere Endabrechnungen für den Ausbau von Straßen gesprochen. Eigentlich ein bekanntes Thema, über das schon zuvor diskutiert und beschlossen wurde – und doch taten sich einige Fragen neu auf.

Vorgelegt wurden die Endabrechnungen für den Oberen Bongert (in zwei Abschnitte aufgeteilt), die Kaltbachstraße und die Hohe Lay-Straße. „Alles schon bekannt – aber nirgendwo steht dort eine Zahl“, beklagte Thomas Kunkler (FWG Forum Nassauer Land), sprich: die tatsächlichen Beträge fehlten ihm in den Beschlussvorlagen. „Die Zahlen können nachgeliefert werden“, antwortete Lothar Hofmann (SPD), Beigeordneter der Stadt dazu. Es gebe allerdings positive Entwicklungen, denn viel Material sei vorab eingekauft worden. „Außerdem ist die Bauzeit um etwa ein Jahr verkürzt worden“, betonte er. „Die Arbeiten sind sehr reibungslos über die Bühne gegangen“, fügte Hofmann an. Für die meisten Straßen gelte eine Reglung, dass die Stadt 65 Prozent und dass die Anlieger die restlichen 35 Prozent übernehmen. Ausnahme ist die Hohe Lay-Straße: „Dort hatten wir es mit Problemen bei den Baugrunduntersuchungen zu tun“, führte Lothar Hofmann aus. Erst auf der Deponie habe sich herausgestellt, dass man es mit belastetem Material zu tun hat. Die Folge waren höhere Kosten.

Fragen zum Quartier Innenstadt

Abgestimmt wurde anschließend über die Endabrechnungen Oberer Bongert, zwischen der Kaltbachstraße und der Windener Straße sowie Oberer Bongert zwischen Kaltbachstraße und Westerwaldstraße und die Kaltbachstraße zwischen der Einmündung der Straßen „Kaltbachtal/Paul-Schneider-Straße“ bis zur Einmündung Unterer Bongert. Für sie gilt: 65 Prozent Stadt, 35 Prozent Anlieger. Wegen der angeführten Gründe sieht das bei der Hohe Lay-Straße anders aus, dort ist die Stadt Nassau mit 45 und die Anlieger mit 55 Prozent im Boot.

Mehrere Fragen kamen von der FWG Forum Nassauer Land, die sich mit dem Abschluss der Planungen und der Umsetzung für das „Quartier Innenstadt“ (Verkehrskonzept) befassten. Gefragt wurde etwa, wer die Verwirklichung überwacht und ob das betreuende Ingenieurbüro auch ohne eine erfolgte Fertigstellung des „Quartiers Innenstadt“ die Planungen komplett abgerechnet und erhalten habe. Nachgehakt wurde auch, wann und auf welchem Weg der Stadtrat über die Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro informiert wurde. Außerdem ging es um die Stellplätze für Motorräder, deren Markierungen noch nicht verwirklicht wurden.

„Diese Streifen sind reversibel.“

Der Beigeordnete Lothar Hofmann (SPD) zu den neuen Motorradstellplätzen

„Die Beschilderung steht an“, kündigte Lothar Hofmann an, die Schilder sollen schon bald aufgestellt werden. Vor dem Eiscafé an der Amtsstraße sollen zunächst gelbe Markierungen für Motorräder angebracht werden. „Diese Streifen sind reversibel“, erklärte der Beigeordnete – sie können also auch noch versetzt werden. Das Büro SHG Ingenieure habe seinen Auftrag zur Innenstadt abgearbeitet, das Büro sei inzwischen aufgelöst worden. Falls weitere Dinge zum Quartier Innenstadt und dem Verkehrskonzept verwirklicht werden sollte, dann müsste künftig ein anderes Büro beauftragt werden.

Ebenfalls im Fragenkatalog der FWG-Forum-Fraktion befand sich der Punkt Radstation. „Wann und wie erfolgt die mehrfach besprochene und dringend erforderliche Anbindung der Radstation?“, war die eingereichte Frage. Stadtchef Manuel Liguori (SPD) zeigte sich unzufrieden, dass eine Nachfrage vom Anfang des Jahres bislang unbeantwortet geblieben ist. „Wer ist denn für den Betrieb der Radstation zuständig?“, wollte Dennis Jaeger (FWG Forum Nassauer Land) konkret wissen. Die Stadt Nassau befinde sich in der Unterhaltungspflicht, so die Antwort von Lothar Hofmann. Manuel Liguori erklärte, dass das Display an der Radstation nicht funktioniert. Auch das sei zu Beginn des Jahres angesprochen worden, aber es habe sich seither nichts getan.

„Es sind praktikable Lösungen gefunden worden.“

Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) zum Michelsmarkt, dessen Durchführung gesichert ist

Bei der Errichtung der Radstation vor einigen Jahren hatte sich die Stadt erhofft, dass diese Radler in die Innenstadt zieht. Etliche Zweiradfahrer rollen in der Saison an Nassau vorbei, was in der Sitzung auch von Markus Bär (SPD) kritisch angesprochen wurde. „Wir lassen Nassau einfach rechts liegen und fahren weiter nach Bad Ems“, wurde in einem Forum berichtet. Die Radstation ist unter anderem in der Kettenbrückstraße und nicht im Kurpark gebaut worden, damit Zweiradfahrer stärker in die Innenstadt gelenkt werden.

Angesprochen wurde im Stadtrat auch, was mit den Planungen für den Michelsmarkt passiert ist. Wegen der deutlich erhöhten Sicherheitsauflagen für große Veranstaltungen hatte es vor Wochen Befürchtungen gegeben, dass das Fest vielleicht nicht stattfinden kann, weil die nötigen Absperrungen nicht finanziert werden können. Nun gab Manuel Liguori aber Entwarnung: „Es sind praktikable Lösungen gefunden worden“, so der Stadtbürgermeister. Es werde mobile Sicherheitssperren geben, außerdem sind von der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau Barrieren bestellt worden, die dann aber erst im kommenden Jahr zum Einsatz kommen sollen.