Ökumenische Gemeinschaft Nassau: Dafür steht der Ritterorden zum guten Hirten Andreas Galonska 12.12.2025, 08:00 Uhr

i Probst Philipp Tropf vom Ritterorden „Vom Guten Hirten" leitete die Hubertusmesse. Ulrike Bletzer

Im Rahmen einer Hubertusmesse präsentierte sich der Ritterorden „Zum guten Hirten“ öffentlich in Nassau. Er unterstreicht den ökumenischen Gedanken und will sich künftig regelmäßig in der Stadt an der Lahn treffen.

Kürzlich hat sich ein Ritterorden in Nassau vorgestellt – aber wofür steht er, was sind seine Werte? Nach dem Auftrag Christi „ut unum sint“ („Dass sie eins seien“) ist der Ritterorden „Vom Guten Hirten“ ein zutiefst ökumenischer Orden ohne eine unterscheidende „Kirche“.







