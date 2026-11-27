Ohne FWG Forum und CDU, aber mit Beteiligung der SPD lief die letzte Sitzung des Nassauer Bauausschusses. Die CDU erläutert nun ihren Schritt für das Fernbleiben bei der Sitzung.
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An der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt Nassau haben CDU und FWG Forum nicht teilgenommen. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt Petra Wiegand für die CDU-Fraktion die Beweggründe. Die Einladung erfolgte nicht fristgerecht, sodass Ausschussmitglieder samt Vertreter den Termin so kurzfristig nicht mehr einrichten konnten.