Fristen nicht eingehalten Nassau: CDU kritisiert Fehler beim Bauausschuss Andreas Galonska 27.11.2026, 16:00 Uhr

i Um einen möglichen neuen Standort für die Stein-Schule ging es im Nassauer Bauausschuss. Die CDU blieb (wie die FWG Forum) der Sitzung fern und erläutert nun ihre Beweggründe dafür. Andreas Galonska

Ohne FWG Forum und CDU, aber mit Beteiligung der SPD lief die letzte Sitzung des Nassauer Bauausschusses. Die CDU erläutert nun ihren Schritt für das Fernbleiben bei der Sitzung.

An der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Stadt Nassau haben CDU und FWG Forum nicht teilgenommen. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt Petra Wiegand für die CDU-Fraktion die Beweggründe. Die Einladung erfolgte nicht fristgerecht, sodass Ausschussmitglieder samt Vertreter den Termin so kurzfristig nicht mehr einrichten konnten.







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