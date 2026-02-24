In Nassau ist die Bachgasse überflutet. Ursache ist wohl eine Verstopfung im unterirdisch verlaufenden Teil des Kaltbachs. Die Ursache des Problems wird noch gesucht.
Seit Montagnachmittag kommt es in Nassau zu Überschwemmungen in der Bachgasse. Ursache ist nach Informationen von Stadtbürgermeister Manuel Liguori eine verstopfte Verrohrung des Kaltbachs, die zu einem Rückstau geführt hat. Vermutlich blockiert eine größere Verstopfung innerhalb der Verrohrung den regulären Abfluss.