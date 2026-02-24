Nassauer Straße überflutet
Nassau: Bachgasse ist überschwemmt
Ein verstopfter unterirdischer Bachlauf hat in Nassau die Bachgasse überschwemmt. Am Montag verwandelte sich die gesamte Straße in einen Wasserstrom, wodurch mehrere Keller voll liefen.
In Nassau ist die Bachgasse überflutet. Ursache ist wohl eine Verstopfung im unterirdisch verlaufenden Teil des Kaltbachs. Die Ursache des Problems wird noch gesucht.

Seit Montagnachmittag kommt es in Nassau zu Überschwemmungen in der Bachgasse. Ursache ist nach Informationen von Stadtbürgermeister Manuel Liguori eine verstopfte Verrohrung des Kaltbachs, die zu einem Rückstau geführt hat. Vermutlich blockiert eine größere Verstopfung innerhalb der Verrohrung den regulären Abfluss.

