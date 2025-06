Hatte ein Radfahrer laut „Anhalten!“ gerufen, nachdem ihm eine Autofahrerin in Nassau die Vorfahrt genommen hatte und der darauf folgende Sturz mit einem Totalschaden seines 7000 Euro teuren Carbonrennrad endete? Oder rief der Geschädigte, der als Vorstandsmitglied eines Unternehmens in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau arbeitet, wutentbrannt ein Schimpfwort, das ebenfalls mit „A“ beginnt? Im Verfahren vor dem Diezer Amtsgericht behauptete die 24 Jahre alte Angeklagte jedenfalls, das Schimpfwort gehört zu haben. Damit begründete sie auch, warum sie damals im Juli vergangenen Jahres die Fahrt fortgesetzt hatte, ohne sich vorher zu vergewissern, dass der Radfahrer unverletzt war. Die Anklage lautete daher auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und fahrlässige Körperverletzung. Als Zeuge sagte auch der Ehemann aus, der als Beifahrer ebenfalls im Auto saß.

„Mir geht es nicht ums Geld, sondern um das Prinzip.“

Nicht den Verlust des 7000 Euro teuren Rennrads, sondern das Verhalten nach dem Unfall kreidete der Geschädigte der Angeklagten an.

Was aber war passiert? Das Ehepaar fuhr gegen 21 Uhr innerorts auf einer steilen, laut eigener Aussage etwa 4,50 Meter breiten Wohnstraße bergab. Auf der eigenen Fahrspur parkten zwei Autos, die wahrscheinlich jeweils zwei Meter breit waren. Von unten kam ihnen der Fahrradfahrer entgegen. „Respekt, dass er diesen steilen Berg hochfährt, habe ich noch gedacht“, erzählte die 24-Jährige. Dennoch wechselte sie kurzerhand auf die Gegenfahrbahn, nahm dem Radfahrer die Vorfahrt und überholte die geparkten Fahrzeuge. „Die war ganz schön schnell unterwegs“, sagte der Geschädigte später im Zeugenstand. Möglicherweise auch zu schnell, um noch rechtzeitig vor den geparkten Fahrzeugen abzubremsen. Der Radfahrer war jedenfalls gezwungen, auf den Straßenrand auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden. „Sonst würde ich hier nicht mehr stehen“, so seine Einschätzung.

Unfallauto in der Nachbarschaft gefunden

Nach dem Überholvorgang sei sie noch ein paar Meter weitergefahren, habe dann angehalten und in den Rückspiegel geschaut, schilderte die Angeklagte den weiteren Verlauf. Im Spiegel sah sie dann, wie der Radfahrer umkippte. Bevor sie aussteigen konnte, sei der Mann aber bereits wieder aufgesprungen und habe das erwähnte Schimpfwort in ihre Richtung gerufen; daher sei sie weitergefahren. „Wie beim Fußball“ habe das Umkippen des Fahrradfahrers ausgesehen, gab der Ehemann im Zeugenstand zu Protokoll. Offenbar wusste er nicht, dass das Rennrad Klickpedale hatte und der Fahrer daher sein Bein nicht einfach rausziehen konnte, um sich auf der Bordsteinkante abzustützen.

Erbost über das Verhalten der Autofahrerin verständigte der Geschädigte die Polizei. Das 7000-Euro-Rennrad besaß er erst knapp zwei Wochen. Durch den Sturz hatte es offenbar einen kritischen Riss im Carbonrahmen abbekommen, was zum bereits erwähnten Totalverlust führte. „Mir geht es nicht ums Geld, sondern um das Prinzip“, betonte der Manager. Die gerufenen Polizeibeamten rieten ihm, sich in der Nachbarschaft nach dem Auto der Angeklagten umzuschauen. Tatsächlich wurde er wenige Tage später fündig, und das Verfahren nahm seinen Lauf. Der Staatsanwalt sah die Vorwürfe aufgrund der geschilderten Sachlage, insbesondere wegen der engen Straßenverhältnisse, als erwiesen an. Er forderte daher eine Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu 20 Euro und zwei Monate Fahrverbot.

Wortgleichheit von Aussagen kritisiert

Der Verteidiger plädierte dagegen dafür, im Zweifel für die Angeklagte zu entscheiden, da das Überholmanöver bereits abgeschlossen war, als die Frau am Radfahrer vorbeifuhr, so die Argumentation. Der sich Richter Böhm allerdings nicht anschloss. „Fast wortgleich“ fiel die Aussage der Eheleute aus, monierte er. Jedenfalls, was die Kernaussage betraf, denn bei Nachfragen zum Detail wichen die Schilderungen dann doch schnell voneinander ab. Auch Böhm sah die Anklagepunkte als erwiesen an und verhängte die vom Staatsanwalt geforderte Geldstrafe. Allerdings beschränkte er das Fahrverbot auf einen Monat.