Kosten für Straßen Nassau: Ausbaubeiträge für Anlieger in der Kritik 21.02.2025, 06:00 Uhr

i Die Westerwaldstraße und die sich anschließende Straße "Kaltbach" werden als eine Einheit angesehen, Bürger müssen nun Ausbaubeiträge leisten. Das wurde im Stadtrat teils scharf kritisiert. Andreas Galonska

Im Emser Kreishaus fiel eine folgenreiche Entscheidung zu Ausbaubeiträgen in Nassau. Darum und um weitere Kosten für Straßen ging es jetzt im Stadtrat, in dem die Weichenstellungen massiv beanstandet wurden.

Nach einer Bürgerinformation wurde bekannt, dass Anlieger in Nassau zu Ausbauzahlungen herangezogen werden. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats wurde über das Thema abgestimmt, bei dem es teils harsche Kritik an der Entscheidung gab.Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) erinnerte daran, dass die Stadt die Westerwaldstraße, was die Ausbauzahlungen angeht, als selbstständige Einheit angesehen hatte.

