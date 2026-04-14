Die Ambulanten Hospizdienste Rhein-Lahn haben eine neue Bleibe: Sie sitzen nun mitten im Herzen von Nassau. Dabei soll die neue Geschäftsstelle mehr sein als nur ein Büro.
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Die Ambulanten Hospizdienste Rhein-Lahn haben den Sprung in die Zukunft gewagt. Sie sind in die Späthestraße 5, mitten im Herzen von Nassau, umgezogen. Die Einweihung der neuen Büroräume und der Tag der offenen Tür waren ein Publikumsmagnet. Rund 100 Besucher kamen, um das neue Domizil zu besichtigen und mit den Aktiven des Vereins ins Gespräch zu kommen.