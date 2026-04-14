Einweihung bringt viel Lob
Nassau: Ambulante Hospizdienste sind umgezogen
Bei der Einweihung des neuen Büros und der neuen Begegnungsstätte der Ambulanten Hospizdienste Rhein-Lahn in Nassau v.l.n.r.: Uw
Bei der Einweihung des neuen Büros und der neuen Begegnungsstätte der Ambulanten Hospizdienste Rhein-Lahn in Nassau v.l.n.r.: Uwe Bruchhäuser, Jens Güllering, Sandra Eifler, Annkathrin Schön, Jennifer Ingmann, Oliver Krügel, Thorsten Loosen.
Tanja Baier. Christine Vary

Die Ambulanten Hospizdienste Rhein-Lahn haben eine neue Bleibe: Sie sitzen nun mitten im Herzen von Nassau. Dabei soll die neue Geschäftsstelle mehr sein als nur ein Büro.

Lesezeit 2 Minuten
Die Ambulanten Hospizdienste Rhein-Lahn haben den Sprung in die Zukunft gewagt. Sie sind in die Späthestraße 5, mitten im Herzen von Nassau, umgezogen. Die Einweihung der neuen Büroräume und der Tag der offenen Tür waren ein Publikumsmagnet. Rund 100 Besucher kamen, um das neue Domizil zu besichtigen und mit den Aktiven des Vereins ins Gespräch zu kommen.

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