Neun Jahre wurde in Nassau auf die neue Verrohrung des Neuzebachs gewartet. Nun sollen die Arbeiten ausgerechnet wenige Tage vor dem Michelsmarkt beginnen. Das sorgt im Stadtrat für heftige Kritik.
Lesezeit 1 Minute
Im Nassauer Stadtrat sorgte die Ankündigung einer Baustelle für deutliche Verärgerung bei den Ratsleuten. An der Emser Straße sollen ausgerechnet kurz vor dem Michelsmarkt Arbeiten am unter der Straße verlaufenden Neuzebach beginnen, was eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung nötig macht.