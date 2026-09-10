Baustart sorgt für Unmut Nassau: Ärger über Baustelle kurz vor dem Michelsmarkt Andreas Galonska 10.09.2026, 17:00 Uhr

i Dieser Durchlass für den Neuzebach unter der Emser Straße soll erneuert werden, allerdings kurz vor dem Beginn des Michelsmarkts. Das hat in Nassau für Verärgerung gesorgt. Andreas Galonska

Neun Jahre wurde in Nassau auf die neue Verrohrung des Neuzebachs gewartet. Nun sollen die Arbeiten ausgerechnet wenige Tage vor dem Michelsmarkt beginnen. Das sorgt im Stadtrat für heftige Kritik.

Im Nassauer Stadtrat sorgte die Ankündigung einer Baustelle für deutliche Verärgerung bei den Ratsleuten. An der Emser Straße sollen ausgerechnet kurz vor dem Michelsmarkt Arbeiten am unter der Straße verlaufenden Neuzebach beginnen, was eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung nötig macht.







Artikel teilen

Artikel teilen