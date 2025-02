Lachen bis zur Goldmedaille Narretei im Olympiadorf Mudershausen Rolf-Peter Kahl 23.02.2025, 19:00 Uhr

i Ein Potpourri rund um Mary Poppins präsentierte der Chor Taktgefühl aus Mudershausen. Rolf Kahl

Alle zwei Jahre gibt es in Mudershausen eine Kappensitzung. Zwei Jahre, in denen sich die Akteure in Ruhe auf das nächste närrische Spektakel vorbereiten können. Und das hatte es wieder in sich.

Wo sonst in den Straßen und Häusern des kleinen Bergdorfes Mudershausen beschauliche Ruhe herrscht, tobte am vergangenen Freitagabend das pure närrische Vergnügen. Die im Zweijahresrhythmus stattfindende Kappensitzung verwandelte den Ort in ein schillerndes Olympiadorf, in dem die Disziplinen weniger mit sportlichen Höchstleistungen als mit schlagfertigem Humor, närrischem Gesang und ausgelassenem Tanz zu tun hatten.

