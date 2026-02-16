Rosenmontag an Rhein und Lahn Narren trotzen in Oberlahnstein dem Regen Ulrike Bletzer 16.02.2026, 17:15 Uhr

i Von Bambini bis ganz groß: Natürlich durften auch die verschiedenen Tanzgarden des CCO nicht fehlen. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Das war ein verregneter Rosenmontag. Trotzdem zogen die Narren bestens gelaunt durch die Straßen im Kreis – wie etwa in Oberlahnstein beim großen Zug des CCO.

Oberlahnsteiner Narren außer Rand und Band, da konnte auch der Regen nicht wirklich etwas daran ändern: Der Rosenmontagszug des Carneval Comites Oberlahnstein (CCO) begeisterte die Menschen. Vom Europaplatz aus schlängelte sich der närrische Lindwurm an zahlreichen gut gelaunten Närrinnen und Narrhallesen vorbei bis zum Salhofplatz, wo es nach der Zugauflösung nahtlos weiterging mit dem Feiern – karnevalistischer Frohsinn in seiner Reinform. Als ...







Artikel teilen

