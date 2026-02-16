Rosenmontag an Rhein und Lahn
Narren trotzen in Oberlahnstein dem Regen
Von Bambini bis ganz groß: Natürlich durften auch die verschiedenen Tanzgarden des CCO nicht fehlen.
Von Bambini bis ganz groß: Natürlich durften auch die verschiedenen Tanzgarden des CCO nicht fehlen.
Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Das war ein verregneter Rosenmontag. Trotzdem zogen die Narren bestens gelaunt durch die Straßen im Kreis – wie etwa in Oberlahnstein beim großen Zug des CCO.

Lesezeit 1 Minute
Oberlahnsteiner Narren außer Rand und Band, da konnte auch der Regen nicht wirklich etwas daran ändern: Der Rosenmontagszug des Carneval Comites Oberlahnstein (CCO) begeisterte die Menschen. Vom Europaplatz aus schlängelte sich der närrische Lindwurm an zahlreichen gut gelaunten Närrinnen und Narrhallesen vorbei bis zum Salhofplatz, wo es nach der Zugauflösung nahtlos weiterging mit dem Feiern – karnevalistischer Frohsinn in seiner Reinform. Als ...

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren