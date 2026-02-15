Dreierbundumzug 2026 Narren in Diez und der Region feiern ausgelassen Uli Pohl 15.02.2026, 17:45 Uhr

i "Mich zieht's nach Diez": Der Diezer Gewerbeverein war ganz herzlich unterwegs. Uli Pohl

Der Dreierbund Diez-Limburg-Hadamar richtet seinen Umzug nur alle paar Jahre in Diez aus. Dieses Mal gab es das große Spektakel wieder in der Grafenstadt. Die Narren feierten ausgelassen.

Sechs Jahre mussten die Karnevalisten in Diez und Umgebung auf den Umzug des Dreierbunds Diez-Limburg-Hadamar warten; und das Warten hatte sich gelohnt. Am Fastnachtssonntag setzte sich ein kunterbunter Tross vom Backsteinbrand in Richtung Diezer Innenstadt in Bewegung und erfreute die Narren am Straßenrand mit ausgelassener Stimmung, farbigen Kostümen und Motivwagen.







