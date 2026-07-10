Lahntalbahn betroffen
Nächtliche Zugausfälle: Das kommt auf Fahrgäste zu
Die Ablösung des 1970 in Betrieb genommenen Stellwerks Nf in Niederlahnstein erfordert umfangreiche Arbeiten, die in den Nachtst
Die Ablösung des 1970 in Betrieb genommenen Stellwerks Nf in Niederlahnstein erfordert umfangreiche Arbeiten, die in den Nachtstunden erfolgen. Ab kommender Woche ersetzen Busse am frühen Morgen und Abends die ausfallenden Züge zwischen Koblenz Hbf und Bad Ems.
Hans-Peter Günther

Nächtliche Sperrungen auf der Lahntalbahn bringen Zugausfälle und Ersatzverkehr. Hinter den Arbeiten stecken Arbeiten an der Signaltechnik. Doch die Modernisierung dürfte länger dauern als geplant. 

Lesezeit 1 Minute
Auf der Lahntalbahn werden Arbeiten an der Signaltechnik in den nächsten Wochen zu Zugausfällen am frühen Morgen und in den Abend- und Nachtstunden führen. Ab Montag, 13. Juli, ist die Verbindung von Koblenz Hauptbahnhof (Hbf) über Niederlahnstein bis nach Bad Ems in jeder Nacht von 20 Uhr bis 6.
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