Nächtliche Sperrungen auf der Lahntalbahn bringen Zugausfälle und Ersatzverkehr. Hinter den Arbeiten stecken Arbeiten an der Signaltechnik. Doch die Modernisierung dürfte länger dauern als geplant.
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Auf der Lahntalbahn werden Arbeiten an der Signaltechnik in den nächsten Wochen zu Zugausfällen am frühen Morgen und in den Abend- und Nachtstunden führen. Ab Montag, 13. Juli, ist die Verbindung von Koblenz Hauptbahnhof (Hbf) über Niederlahnstein bis nach Bad Ems in jeder Nacht von 20 Uhr bis 6.