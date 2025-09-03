Tief in der Nacht ging es mit der Betonage der neuen Lahnbrücke in Balduinstein los. Die Baustelle wurde von einer ganzen Schar von Betonfahrzeugen angesteuert. Die Durchfahrt über die alte Lahnbrücke war deshalb gesperrt.

Zufriedene Gesichter am frühen Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Brückenbaustelle der K25 in Balduinstein. Gegen 3 Uhr hatte dort die Betonage des Brückenüberbaus begonnen, als die auf der Bahnhofseite aufgestellte Betonpumpe mit 46 Metern Reichhöhe ihre Arbeit aufnahm. Zwei Stunden später, um 5 Uhr, nahm dann auch die zweite Pumpe auf der gegenüberliegenden Lahnseite den Betrieb auf. Laut Ankündigung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) sollte die Vollsperrung der K25 bis zum Nachmittag 17 Uhr andauern, wobei der Betoneinbau bis zur Mittagszeit abgeschlossen sein sollte. Begonnen hatte die Sperrung bereits am Dienstagabend um 19.30 Uhr.

„Der Radweg bleibt aber durchgängig offen“, beeilt sich Maximilian Duhr, stellvertretender Dienststellenleiter des LBM in Diez, zu versichern. Zusammen mit seinem Kollegen, dem Teamleiter und Projektingenieur Thomas Petri, war er zu dem Zeitpunkt bereits einige Stunden auf der Baustelle unterwegs. „Wir haben pünktlich angefangen und bisher lief alles glatt“, lautet das erste Zwischenfazit. „Eingebaut werden 510 Kubikmeter Beton“, so Petri. Um die beiden Pumpen dafür mit ausreichend Nachschub zu versorgen, kalkulierte der LBM vorab mit rund 70 bis 80 Fahrten der Betonfahrzeuge. Wobei diese vom Werk bis zum Entladen auf der Baustelle nicht mehr als 90 Minuten brauchen sollten, denn der Beton soll in insgesamt drei Lagen frisch verbaut werden, sodass der Überbau monolithisch „aus einem Guss“ entsteht. Etwas verkompliziert wird die Lage dabei durch die Lahntalbahn, die direkt an der Baustelle vorbeifährt und offenbar ihren normalen Fahrplan einhält. „Die Züge haben natürlich Vorfahrt“, betont Duhr. So warten die Fahrzeuge dann auch vor der Schranke, bis sie an der Reihe sind. Denn Straße, Baustelle und die gesamte Tallage sind vor allem eins: eng. Entsprechend muss organisiert werden.

Der Spannstahl in den Hülsenrohren wird dann später noch maschinell zusammengezogen. Johannes Koenig Der Zugang zum Fahrradweg Richtung Diez blieb trotz der Arbeiten offen. Johannes Koenig Ein Blick auf die sich andeutende Bogenform der neuen Brücke. Johannes Koenig Die Betonpumpen mussten von verschiedenen Seiten nach Balduinstein anreisen, da sie nicht über die alte Brücke passen würden. Johannes Koenig Links die alte Lahnbrücke, die später abgerissen wird, rechts die neue Brücke. Johannes Koenig Vom Betonfahrzeug fließt die Betonmasse in die Pumpe. Johannes Koenig Zwei Bautrupps und zahlreiche Spezialisten waren während der Betonage auf der Baustelle aktiv. Johannes Koenig Die Stahlbewährung bildet das „Gerippe" des Brückenüberbaus. Johannes Koenig Arbeiter gießen den Beton in die Verschalung, danbei wird er auch noch mit einer Rüttelflasche bearbeitet. Johannes Koenig Der Spannstahl in den Hülsenrohren wird den Überbau versteifen, sodass er eine größere Weite überbrücken kann. Johannes Koenig Der Bahnverkehr wurde trotz der Baustelle offenbar normal fortgesetzt. Johannes Koenig 1 / 11

„Betoniert wird bergaufwärts“, erläutert wiederum Thomas Petri die Vorgehensweise. Das heißt: Die Pumpe auf der Bahnhofsseite arbeitet sich vom Widerlager aus in Richtung Lahnmitte vor. Während die zweite Pumpe den Beton von der Flussmitte in Richtung Ufer einbaut. So kann der neu hinzukommende Beton nicht „weglaufen“, stattdessen wird er von dem bereits vorhandenen Beton gestützt. Die Steigung an der Baustelle beträgt dabei rund fünf Prozent.

Gegossen wird in eine Holzschalung: „Das ist die ,Backform’“, wählt Duhr einen anschaulichen Vergleich. In der Schalung, die später abgebaut wird, befindet sich dann auch die Stahlbewährung: „Das ist das ,Gerippe’.“ Das bleibt dann auch bestehen. Verbaut werden rund 70 Tonnen Stahl und 20 Tonnen Spannstahl. „Der in Hülsenrohren verlegte Spannstahl drückt den Überbau zusammen“, erläutert Duhr dessen Funktion. Auf diese Weise können größere Längen überbrückt werden, ohne dass ein weiterer Brückenpfeiler gebraucht wird. Aktuell liegen Schalung und Bewährung außerdem noch auf einem Stahlträgergerüst auf, aber auch das wird später entfernt. „Die Brücke wird dann durch den Überbau getragen“, sagt Duhr.

69 Meter ist der Überbau insgesamt lang. Die Breite „zwischen den Geländern“ beträgt 9,50 Meter, davon nimmt die Fahrbahn 6,50 Meter in Beschlag. Es wird zwei Bürgersteige geben, wobei der Lahnaufwärts liegende Bürgersteig der breitere ist, denn er verbindet den aus Diez kommenden Uferweg mit dem Bahnhof. „Begegnungsverkehr ist im Gegensatz zur alten Brücke dann auch möglich“, betont Duhr noch. Denn bisher musste man sich immer verständigen, welches Fahrzeug als erstes über die Brücke darf. Außerdem fällt auch die Lastenbeschränkung von 12 Tonnen weg. Das heißt, die neue Brücke kann bedenkenlos von Müllautos befahren werden. „Die heutzutage mehr als 12 Tonnen wiegen“, so Duhr. Auf der Baustelle herrscht währenddessen reger Betrieb. Zwei Arbeitskolonnen der Albert Weil AG und anderer Firmen sind im Einsatz, hinzukommen noch die Bauaufsicht des LBM und ein Labor des Betonlieferanten Dykerhoff. Die Gesamtmaßnahme mit Abriss der alten Brücke kostet rund 8,2 Millionen Euro.