Innovation aus Lahnstein
Nachhaltige Tiny Houses gewinnen Tourismuspreis
Die Dächer der Tiny Houses aus Lahnstein sind alle begrünt und mit einer kleinen PV-Anlage bestückt.
Die Dächer der Tiny Houses sind alle begrünt und mit einer kleinen PV-Anlage bestückt.
Mariam Nasiripour

Wenig Platz und viel Komfort: Das klappt mit den Tiny Houses von Minimalus. Das nachhaltige Konzept des Lahnsteiners Marius Bräunlich erringt eine wichtige Auszeichnung. Wir haben uns die kleinen Häuser angeschaut:

Lesezeit 3 Minuten
Urlaub in der Natur, auf kleinstem Raum mit viel Komfort. Wie lässt sich das miteinander vereinbaren? Sehr gut, zeigen die Tiny Houses des Start-ups Minimalus aus Lahnstein. Die Ferienunterkünfte von Firmeninhaber Marius Bräunlich haben den Tourismuspreis Rheinland-Pfalz 2025 in der Kategorie „Innovation des Jahres“ gewonnen.

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Rhein-Lahn-ZeitungBauen & Wohnen

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