Lahnstein, deine Baustellen Nachgefragt: Das tut sich aktuell in der Emser Straße Marta Fröhlich 15.07.2026, 12:00 Uhr

i Birgit Merten und Arne Götsch beraten das weitere Vorgehen bei der Sanierung der Emser Straße. Marta Fröhlich

Seit Mai ist die Emser Straße als wichtige Verbindung Richtung Bad Ems gesperrt. Die Stadt Lahnstein geht endlich die Sanierung der Holperpiste an. Das sind die Herausforderungen und der Zeitplan.

Die Emser Straße in Niederlahnstein ist eine der wichtigsten Verbindungen Richtung Bad Ems und doch für den Verkehr ein echtes Nadelöhr, das stark in die Jahre gekommen ist. Der Zustand der Straße sei sehr schlecht gewesen, sagen Arne Götsch vom zuständigen Ingenieurbüro Fischer und Birgit Merten unisono.







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