Ohne Telefon und Internet
Nach Vorfall in Berghausen: Was tun bei Wespenblockade?
Nicht immer klappt es, ein Wespennest in einen Eimer zu stecken und umzusiedeln.
Nicht immer klappt es, ein Wespennest in einen Eimer zu stecken und umzusiedeln.
Matthias Merz/dpa/dpa-tmn

Der Hof am Buchenbusch in Berghausen ist seit Wochen ohne Internet und Telefon. Ein Reparaturversuch scheiterte an gesichteten Wespen. Was kann man also tun, wenn ein Wespennest „im Weg steht“?

Lesezeit 3 Minuten
Einen Monat lang kein Internet und Telefon. Dann die Hiobsbotschaft, dass der Techniker wegen aggressiver Wespen nicht an den Schaltkasten kommt. Das ist der Familie Diels vom Hof am Buchenbusch in Berghausen passiert, nachdem am 19. Juni ein Blitz in den Verteilerkasten eingeschlagen war.
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