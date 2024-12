61.000 Euro an Baukosten Nach vier Jahren Mauerneubau in Diezer Gartenstraße 17.12.2024, 17:00 Uhr

i An der Gartenstraße soll die beschädigte Stützwand nun wieder hergestellt werden. Den Zuschlag für den Auftrag erhielt die Firma Heiko Grünewald. Johannes Koenig

Nach über vier Jahren wird die eingestürzte Stützmauer an der Gartenstraße wieder aufgebaut. Der Diezer Bauausschuss genehmigte auf seiner jüngsten Sitzung einen Natursteinbau für rund 61.000 Euro.

Gut vier Jahre hat es gedauert: Nun nimmt die Wiederherstellung der Stützwandmauer in der Freiendiezer Gartenstraße konkrete Formen an. So befasste sich der städtische Bauausschuss auf seiner jüngsten Sitzung erneut mit der Frage, was anstelle des am 19.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen