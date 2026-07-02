Gilt im Rhein-Lahn-Kreis
Nach Verunreinigung: Trinkwasser weiterhin abkochen
In zwei Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis muss das Wasser aktuell abgekocht werden.
In zwei Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis muss das Wasser aktuell abgekocht werden.
Monika Skolimowska. picture alliance/dpa

Nach einem Fund von mikrobiologischen Verunreinigungen, die die Orte Obertiefenbach und Holzhausen an der Haide betreffen, wartet die Kreisverwaltung auf Beprobungsergebnisse. 

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Seit ein paar Tagen muss das Trinkwasser in den Gemeinden Holzhausen an der Haide und Obertiefenbach abgekocht werden. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Durch eine reguläre Trinkwasseruntersuchung wurden in der Wasserversorgungsanlage mikrobiologische Verunreinigungen festgestellt, die für Holzhausen und Obertiefenbach ein Abkochgebot notwendig machen.

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Rhein-Lahn-ZeitungGesundheit

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