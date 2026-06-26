Hoher Schaden
Nach Unwetter: Kein Nachholtermin für Ritterspiele
Innerhalb kurzer Zeit stieg der Pegel des Dörsbachs um rund 1,50 Meter an und überschwemmte Teile des Veranstaltungsgeländes der
Innerhalb kurzer Zeit stieg der Pegel des Dörsbachs um rund 1,50 Meter an und überschwemmte Teile des Veranstaltungsgeländes der Catzenelnbogener Ritterspiele.
Johannes Faget

Ein Unwetter wurde zum Spielverderber: Die Absage der Catzenelnbogener Ritterspiele hat Folgen, auch finanzielle. Die Zukunft bleibt ungewiss.

Lesezeit 2 Minuten
Die Absage der Catzenelnbogener Ritterspiele hat nicht nur die Besucher der beliebten Veranstaltungsreihe hart getroffen, sondern auch die Stadt Katzenelnbogen und die Firma Fogelvrei als Ausrichter der Spiele. Wir haben bei Inhaber Johannes Faget und Stadtbürgermeisterin Petra Popp nachgefragt, ob die Spiele noch in diesem Jahr veranstaltet werden und wie groß der finanzielle Verlust ist.

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