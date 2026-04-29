Fähre Boppard–Filsen Nach Unfall: Loreley-Linie schafft Abhilfe für Pendler Marta Fröhlich 29.04.2026, 18:00 Uhr

i Schiffe der Loreley-Linie fahren eigentlich Tausende Touristen durchs Mittelrheintal. Nun könnten sie für Pendler eine willkommene Mitfahrgelegenheit sein. Tim Wilken/Lux-Werft- und Schifffart GmbH/Loreley-Linie

Nachdem ein Schiff den Fähranleger in Boppard gerammt hat, fällt die Fähre zwischen Filsen und Boppard seit Wochen aus – für viele Menschen ein großes Ärgernis. Die Loreley-Linie macht Pendlern nun ein pragmatisches Angebot.

Für die Pendler ist es eine Katastrophe. Vor fünf Wochen rammte ein Tankmotorschiff den Fährsteg auf der Bopparder Rheinseite. Dabei wurden nicht nur der Anleger selbst, sondern auch Teile der Ufermauer und der Fahrbahndecke beschädigt. Seitdem fällt die Fähre, die täglich von 6.







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