Nachdem ein Schiff den Fähranleger in Boppard gerammt hat, fällt die Fähre zwischen Filsen und Boppard seit Wochen aus – für viele Menschen ein großes Ärgernis. Die Loreley-Linie macht Pendlern nun ein pragmatisches Angebot.
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Für die Pendler ist es eine Katastrophe. Vor fünf Wochen rammte ein Tankmotorschiff den Fährsteg auf der Bopparder Rheinseite. Dabei wurden nicht nur der Anleger selbst, sondern auch Teile der Ufermauer und der Fahrbahndecke beschädigt. Seitdem fällt die Fähre, die täglich von 6.